Вибух в столиці Колумбії - троє загиблих, понад 10 поранено
Щонайменше, три людини загинули, 11 осіб, за попередніми даними, отримали поранення в результаті вибуху, що пролунав в торговому центрі в колумбійській столиці місті Боготі, повідомляють ЗМІ.
Вибух пролунав у торговельному центрі Andino. Вибуховий пристрій спрацював в жіночому туалеті другого поверху. Після вибуху відвідувачі центру були евакуйовані.
Влада повідомила, що загинули три жінки, одна з них - громадянка Франції.
У своєму мікроблозі в твіттері мер Боготи Енріке Пеньялоса написав: "Боягузлива терористична атака в Andino заподіяла мені справжню біль".
Президент Колумбії Мануель Сантос розпорядився почати розслідування інциденту.
За інформацією, що надходить, парковку торгового центру перевіряють сапери з собаками.