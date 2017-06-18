Події

07:20 18.06.2017

Вибух в столиці Колумбії - троє загиблих, понад 10 поранено

Щонайменше, три людини загинули, 11 осіб, за попередніми даними, отримали поранення в результаті вибуху, що пролунав в торговому центрі в колумбійській столиці місті Боготі, повідомляють ЗМІ.

Вибух пролунав у торговельному центрі Andino. Вибуховий пристрій спрацював в жіночому туалеті другого поверху. Після вибуху відвідувачі центру були евакуйовані.

Влада повідомила, що загинули три жінки, одна з них - громадянка Франції.

У своєму мікроблозі в твіттері мер Боготи Енріке Пеньялоса написав: "Боягузлива терористична атака в Andino заподіяла мені справжню біль".

Президент Колумбії Мануель Сантос розпорядився почати розслідування інциденту.

За інформацією, що надходить, парковку торгового центру перевіряють сапери з собаками.

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