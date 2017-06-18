Події

07:23 18.06.2017

У Португалії в результаті лісових пожеж загинули, щонайменше, 19 осіб

В результаті лісових пожеж в Португалії загинули, щонайменше, 19 осіб, більшість з них виявилися заблокованими в автомобілях на охопленій вогнем дорозі, - повідомляє в неділю британська телерадіокорпорація Бі-бі-сі.

"Державний секретар з питань внутрішніх справ Жорже Гомеш сказав журналістам, що 16 загиблих згоріли заживо у своїх автомобілях на автотрасі в муніципалітеті Педроган-Гранді на сході країни. Ще троє задихнулися в диму", - повідомляє ЗМІ.

За даними Бі-бі-сі, мер одного з населених пунктів раніше сказав журналістам, що для того, щоб убезпечити всі селища, яким загрожує вогонь, не вистачає пожежних.

Бі-бі-сі зазначає, що лісові пожежі часто відбуваються в Португалії влітку. Рік тому в їх гасінні брали участь близько чотирьох тисяч пожежних і 26 літаків. За минулі роки від пожеж постраждала північна частина країни, вкрита лісами.

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