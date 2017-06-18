П'ятеро українських військових поранені в результаті 66 обстрілів з боку бойовиків

Бойовики 66 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Фейсбук в неділю вранці.

"В результаті бойових дій за минулу добу п'ятеро бійців сил АТО отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

На приморському напрямку під ворожий вогонь з 120-мм мінометів потрапили позиції ЗСУ в районі Гранітного, Чермалика та Широкиного. Також по захисникам Широкино бойовики били з танка. Крім того, по українським воїнам, які тримають оборону у Новоселівки Другої, орієнтовно з тимчасово окупованої Григорівки загарбники випустили майже півтора десятка артилерійських снарядів з 122-мм гаубиць. З менш потужних вогневих засобів, гранатометів і стрілецької зброї, бойовики неодноразово відкривали вогонь по українським укріпленням поблизу Павлополя, Славного, Гнутового, Тарамчука, Талаківки, Водяного, Мар'їнки, Красногорівки.

У суботу, близько 18.00, противник з мінометів в черговий раз обстріляв житловий сектор населеного пункту Бердянське, неподалік Маріуполя. В результаті обстрілу були зруйновані дах і стеля одного з будинків по вулиці Морській. Одна з мін привела до спалаху будівлі. Також значні пошкодження отримали ще кілька споруд, розташованих неподалік від епіцентру вибуху ворожого боєприпасу. Серед місцевого населення ніхто не постраждав.

На донецькому напрямку з 152-мм артилерійських систем бойовики обстріляли оборонні укріплення сил АТО в районі Авдіївки і ділянку території неподалік н.п. Калинове. Протягом дня і ввечері противник неодноразово вів вогонь по захисникам Авдіївки з танка, мінометів різних калібрів і піхотного озброєння. Також під досить щільним мінометним вогнем опинилися укріплення ЗСУ у Новгородського. Крім того, порушення умов припинення вогню були зафіксовані в районі Верхньоторецька, Зайцева, Кам'янки, Новоселівки, Новолуганського. Там противник використовував протитанкові ракетні комплекси, озброєння БМП і БТР, гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

На Луганському напрямку зафіксовано 21 факт використання противником зброї. У районі Кримського і Катеринівки позиції сил АТО неодноразово були обстріляні противником з 120-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів. Також під ворожий мінометний вогонь потрапили укріплення поблизу Троїцького, Трьохізбенки і Старого Айдара. З менш потужного піхотного озброєння, місцями з озброєння БМП, бойовики кілька разів били по українських захисниках, які тримають оборону біля Станиці Луганської, Новоолександрівки і Дінця.