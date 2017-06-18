Знайдені тіла матросів з американського есмінця
На борту американського есмінця "Фітцджеральд" знайшли тіла семи матросів, які загинули під час зіткнення з філіппінським торговим судном біля берегів Японії, повідомило в неділю агентство Associated Press.
Пошуковики виявили тіла в відсіках корабля, заблокованих через деформацію корпусу, викликаної зіткненням. Аварія сталася в суботу рано вранці перед світанком. До цього моменту моряки вважалися зниклими без вісті.
Останки матросів відвезуть в лікарню на військовій базі США "Йокосука" в Японії, де проведуть упізнання.
ВМС пообіцяли, що нададуть підтримку сім'ям загиблих.