Знайдені тіла матросів з американського есмінця

На борту американського есмінця "Фітцджеральд" знайшли тіла семи матросів, які загинули під час зіткнення з філіппінським торговим судном біля берегів Японії, повідомило в неділю агентство Associated Press.

Пошуковики виявили тіла в відсіках корабля, заблокованих через деформацію корпусу, викликаної зіткненням. Аварія сталася в суботу рано вранці перед світанком. До цього моменту моряки вважалися зниклими без вісті.

Останки матросів відвезуть в лікарню на військовій базі США "Йокосука" в Японії, де проведуть упізнання.

ВМС пообіцяли, що нададуть підтримку сім'ям загиблих.