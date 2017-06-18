Події

07:39 18.06.2017

Ніколас Мадуро образився на Twitter

 Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив сервіс мікроблогів Twitter в прояві фашизму і гоніння на своїх передплатників, повідомила в неділю BBC News.

Реакція Мадуро викликана тим, що американська компанія заблокувала деякі акаунти ЗМІ і людей з проурядовими поглядами. Зокрема, радіо "Мірафлорес", в ефірі якого президент веде щотижневе шоу. У зв'язку з блокуваннями Мадуро закликав своїх передплатників публікувати у себе портрети глави компанії Twitter, щоб "знали, хто несе відповідальність за цю маніпуляцію".

За словами президента, заблокованими опинилися тисячі акаунтів його прихильників. Раніше міністр інформації Венесуели Ернесто Вильегас повідомляв про 180 блокувань. У компанії не уточнили кількість заблокованих облікових записів. Також поки невідомо, чи працюють в ній громадяни Венесуели.

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