Події

07:44 18.06.2017

На сході Афганістану при нападі бойовиків вбито п'ятьох поліцейських

 Принаймні п'ять поліцейських вбито, четверо поранені в ході нападу озброєних бойовиків в неділю вранці на розташування поліцейської зони в місті Гардез в адміністративному центрі провінції Пактія на сході Афганістану.

Прес-служба управління поліції повідомила, що бойове зіткнення триває. У район дії прибули спецпідрозділи армії і управління безпеки.

Афганські ЗМІ з посиланням на представників поліції повідомили, що бойовики спочатку підірвали машину, начинену вибухівкою біля КПП поліцейської зони. Після цього, кілька інших бойовиків увірвалися на територію поліцейської зони і ведуть бій з поліцейськими. ЗМІ з посиланням на виконуючого обов'язки начальника прес-центру МВС Афганістану Наджиба Доніша, повідомили, що двоє нападників ліквідовані, інші чинять збройний опір.

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