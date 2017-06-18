Події

07:52 18.06.2017

Тореадор помер у Франції після кориди

Відомий іспанський тореадор Іван Фандіно помер через рани, нанесені биком під час кориди, повідомив телеканал SkyNews.

Фандіно виступав у французькому місті Мон де Марсан недалеко від іспанського кордону. Він спіткнувся через плащ, виконуючи відволікаючий рух. Поранений бик скористався помилкою 36-річного тореадора і проткнув його рогом у бік. Фандіно завантажили в карету швидкої допомоги і відвезли в лікарню, але він помер по дорозі. Як повідомило джерело в лікарні, перед смертю іспанець переніс два серцеві напади.

Фандіно працював тореадором останні 12 років. Це другий приборкувач биків, який гине під час кориди за останній рік. У липні минулого року в Іспанії бик розірвав Віктора Барріо.

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