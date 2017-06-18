Події

07:57 18.06.2017

Твіттер Кеті Перрі першим набрав 100 мільйонів передплатників

 Американська співачка Кеті Перрі першою в світі набрала в твіттері 100 мільйонів передплатників, повідомила BBC News. У зв'язку з цим адміністрація твіттера опублікувала відео, де зібрала всі твіти Перрі за вісім років існування її аккаунта.

Останнє зростання числа передплатників співачки сталося завдяки виходу її нового альбому Witness.

Друге і третє місця за кількістю передплатників в твіттері ділять канадський співак Джастін Бібер (96,7 мільйона) і колишній президент США Барак Обама (майже 91 млн). У першій сотні за кількістю передплатників переважно знаходяться акаунти співаків, спортсменів, ЗМІ, а також деяких політиків. Наприклад, діючий президент США Дональд Трамп привернув 32,4 мільйона чоловік і знаходиться на 33-му місці. При цьому важко підрахувати кількість акаунтів живих людей і ботів.

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