Події

08:03 18.06.2017

Поранений в Вірджинії конгресмен переніс операцію

Конгресмен-республіканець Стів Скаліс постраждав в результаті стрілянини в штаті Вірджинія в минулу середу. Він разом з колегами тренувався для благодійного матчу з бейсболу. Як з'ясувалося пізніше, стріляв чоловік, який оголосив себе прихильником кандидата в президенти від демократів Берні Сандерса.

У суботу Скаліс переніс операцію і як і раніше знаходиться на лікуванні в лікарні. За словами лікарів, є ознаки покращення стану політика. Він уже може говорити і зустрівся з рідними.

Раніше повідомлялося, що Скаліс знаходиться в критичному стані

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

П'ятеро українських військових поранені внаслідок 66 обстрілів із боку бойовиків позицій сил АТО за минулу добу

П'ятеро українських військових поранені в результаті 66 обстрілів з боку бойовиків

У Маріуполі на місці загибелі воїнів-прикордонників відкрито Меморіал пам'яті

Бойовики обстріляли село під Маріуполем

Троє українських військових отримали поранення в результаті обстрілів з боку бойовиків

ОСТАННЄ

Зниклі члени екіпажу американського есмінця загинули, знайдено їхні тіла

Поліція забезпечує правопорядок під час "Маршу рівності" в Києві

На безпеку саміту G20 витратять 32 мільйони євро

ЄС пропонує провести європейську церемонію прощання з Гельмутом Колем

Колумбійські повстанці спростували причетність до теракту в Боготі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog9734.html
РЕКЛАМА