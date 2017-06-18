Поранений в Вірджинії конгресмен переніс операцію

Конгресмен-республіканець Стів Скаліс постраждав в результаті стрілянини в штаті Вірджинія в минулу середу. Він разом з колегами тренувався для благодійного матчу з бейсболу. Як з'ясувалося пізніше, стріляв чоловік, який оголосив себе прихильником кандидата в президенти від демократів Берні Сандерса.

У суботу Скаліс переніс операцію і як і раніше знаходиться на лікуванні в лікарні. За словами лікарів, є ознаки покращення стану політика. Він уже може говорити і зустрівся з рідними.

Раніше повідомлялося, що Скаліс знаходиться в критичному стані