Колумбійські повстанці спростували причетність до теракту в Боготі

Колумбійські повстанці з угруповання АНВ (Армія народного визволення) спростували свою причетність до вибуху в торговому центрі Боготи. Про це йдеться в повідомленні угруповання, опублікованому в Twitter.

Повстанці висловили своє співчуття жертвам теракту. "АНВ заперечує свою причетність до атаки на мирне населення в торговому центрі Andino. Ми поділяємо скорботу і солідарність з жертвами", - йдеться в повідомленні.

Армія національного визволення (Ejercito de Liberacion Nacional) - ліворадикальне екстремістське угруповання, що діє з 1964 року. Воно співпрацює з угрупованням ФАРК, яке до 2016 року вело збройну боротьбу з урядом країни.

Вибух в торговому центрі в столиці Колумбії Боготі стався 18 червня. В результаті вибуху загинули три людини, ще дев'ять отримали поранення. Одна із загиблих - громадянка Франції. Мер Боготи визнав те, що трапилося терористичним актом. Жодне угрупування поки не взяло на себе відповідальність за подію.