Події

08:11 18.06.2017

Колумбійські повстанці спростували причетність до теракту в Боготі

Колумбійські повстанці з угруповання АНВ (Армія народного визволення) спростували свою причетність до вибуху в торговому центрі Боготи. Про це йдеться в повідомленні угруповання, опублікованому в Twitter.

Повстанці висловили своє співчуття жертвам теракту. "АНВ заперечує свою причетність до атаки на мирне населення в торговому центрі Andino. Ми поділяємо скорботу і солідарність з жертвами", - йдеться в повідомленні.

Армія національного визволення (Ejercito de Liberacion Nacional) - ліворадикальне екстремістське угруповання, що діє з 1964 року. Воно співпрацює з угрупованням ФАРК, яке до 2016 року вело збройну боротьбу з урядом країни.

Вибух в торговому центрі в столиці Колумбії Боготі стався 18 червня. В результаті вибуху загинули три людини, ще дев'ять отримали поранення. Одна із загиблих - громадянка Франції. Мер Боготи визнав те, що трапилося терористичним актом. Жодне угрупування поки не взяло на себе відповідальність за подію.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

П'ятеро українських військових поранені внаслідок 66 обстрілів із боку бойовиків позицій сил АТО за минулу добу

П'ятеро українських військових поранені в результаті 66 обстрілів з боку бойовиків

У Маріуполі на місці загибелі воїнів-прикордонників відкрито Меморіал пам'яті

Бойовики обстріляли село під Маріуполем

Троє українських військових отримали поранення в результаті обстрілів з боку бойовиків

ОСТАННЄ

Зниклі члени екіпажу американського есмінця загинули, знайдено їхні тіла

Поліція забезпечує правопорядок під час "Маршу рівності" в Києві

На безпеку саміту G20 витратять 32 мільйони євро

ЄС пропонує провести європейську церемонію прощання з Гельмутом Колем

Поранений в Вірджинії конгресмен переніс операцію

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
заказать термобелье на price.ua
РЕКЛАМА