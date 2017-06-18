ЄС пропонує провести європейську церемонію прощання з Гельмутом Колем

Йдеться про унікальний захід: ніколи раніше ЄС не влаштовував подібних офіційних церемоній, щоб вшанувати пам'ять європейських політиків.

ЄС збирається організувати європейську церемонію прощання з померлим 16 червня екс-канцлером ФРН Гельмутом Колем (Helmut Kohl). Про це глава Єврокомісії (ЄК) Жан-Клод Юнкер заявив в інтерв'ю Bild am Sonntag, яке газета розмістила в суботу, 17 червня, на своєму сайті.

"Ще за життя Гельмут Коль був названий почесним громадянином Європи в знак визнання його виняткових заслуг", - пояснив Юнкер. За словами керівника ЄК, він готовий внести особистий внесок у організацію подібного прощання. За інформацією газети, воно може пройти в Страсбурзі.

Йдеться про унікальний захід: ніколи раніше ЄС не влаштовував таких офіційних церемоній з нагоди смерті європейських політиків.

Гельмут Коль помер в своєму будинку в Людвігсхафені у віці 87 років. Він займав пост глави німецького уряду з 1982 по 1998 роки. Саме під час перебування Коля на посаді канцлера відбулося возз'єднання Німеччини.