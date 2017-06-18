На безпеку саміту G20 витратять 32 мільйони євро

32 мільйони євро виділять з німецького бюджету на забезпечення безпеки на саміті G20 в Гамбурзі. Остаточну суму, яка була витрачена на саміт, уряд ФРН назве після його завершення.

Витрати на безпеку в зв'язку з майбутнім самітом "великої двадцятки", який відбудеться в липні в Гамбурзі, обійдуться лише німецькому бюджету в 32 мільйони євро. Це випливає з оприлюдненої в неділю, 18 червня, виданню медіагрупи Funke відповіді МВС Німеччини, на парламентський запит фракції "зелених" у бундестазі.

Із загальної суми майже 21 мільйон буде виділений поліції. Сюди включені також витрати на транспорт і розміщення співробітників. Ще 9,6 мільйона євро витратять служби Федерального відомства з кримінальних справ (BKA). Понад півтора мільйона євро виділять на технічне обслуговування.

Остаточну суму, яка була витрачена на саміт, уряд ФРН назве після його завершення. При цьому в бюджет німецького МЗС на проведення саміту закладено ще майже 49 мільйонів євро. Стверджується також, що федеральна земля Гамбург отримала від уряду 50 мільйонів євро на забезпечення безпеки. Саміт G20 пройде з 7 по 8 липня.