Поліція забезпечує правопорядок під час "Маршу рівності" в Києві

Правоохоронці забезпечують правопорядок і проводять превентивні заходи для гарантування безпеки громадян під час "Маршу рівності", який проходить у центрі Києва в неділю вранці, повідомляє співробітник ГУ Нацполіції в м.Київ Оксана Блищик.

"Поліція стежить за правопорядком в місцях проведення всіх акцій і проводить превентивні заходи для гарантування безпеки всіх учасників", - написала вона у своїй сторінці в "Фейсбуці".

За інформацією О.Блищик, колона учасників "Маршу рівності", в якій близько 2,5 тис. людей, вирушила в напрямку вулиці Хрещатик. Водночас вона зазначила, що учасники "Маршу рівності" змінили маршрут, щоб уникнути зіткнень з противниками заходу".

Прес-секретар столичного главку поліції зазначила, що службу в центральній частині столиці несуть понад 5 тис. правоохоронців.

"Правоохоронці закликають киян та гостей міста дотримуватися встановлених правил поведінки, не порушувати закон і не влаштовувати провокацій", - написала О.Блищик.