П'ятеро українських військових поранені внаслідок 66 обстрілів із боку бойовиків позицій сил АТО за минулу добу

Бойовики 66 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в "Фейсбук" у неділю вранці.

"У результаті бойових дій за минулу добу п'ятеро бійців сил АТО дістали поранень", - йдеться в повідомленні.

На приморському напрямку під ворожий вогонь зі 120-мм мінометів вчора потрапили позиції ЗСУ в районі Гранітного, Чермалика та Широкиного. Також по оборонцях Широкиного окупанти били з танка. Окрім того, по українських воїнах, котрі тримають оборону біля Новоселівки Другої, орієнтовно з тимчасово окупованої Григорівки загарбники випустити майже півтора десятка артилерійських снарядів зі 122-мм гаубиць. З менш потужних вогневих засобів, гранатометів та стрілецької зброї, бойовики неодноразово відкривали вогонь по наших укріпленнях поблизу Павлополя, Славного, Гнутового, Тарамчука, Талаківки, Водяного, Мар'їнки, Красногорівки.

У суботу близько 18.00 години противник із мінометів, заборонених Мінськими домовленостями, вчергове обстріляв житловий сектор населеного пункту Бердянське, що неподалік Маріуполя. В результаті обстрілу було зруйновано дах та стелю одного з будинків по вулиці Морській. Одна з мін призвела до загоряння будівлі. Також значних пошкоджень зазнали ще декілька споруд, розташовані неподалік епіцентру вибуху ворожого боєприпасу. Серед місцевого населення ніхто не постраждав.

На донецькому напрямку з 152-мм артилерійських систем бойовики обстріляли оборонні укріплення сил АТО в районі Авдіївки і ділянку території неподалік н.п. Калинове. Упродовж дня та ввечері противник неодноразово вів вогонь по оборонцях Авдіївки з танку, мінометів різних калібрів та піхотного озброєння. Також під досить щільним мінометним вогнем вчора опинились наші укріплення біля Новгородського. Окрім того, порушення бандформуваннями умов припинення вогню були зафіксовані в районі Верхньоторецького, Зайцевого, Кам'янки, Новоселівки, Новолуганського. Там окупанти застосовували весь спектр наявного у них неартилерійського озброєння - протитанкові ракетні комплекси, озброєння БМП та БТР, гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

На Луганському напрямку зафіксовано 21 факт використання противником зброї. У районі Кримського і Катеринівки позиції сил АТО неодноразово були обстріляні противником з 120-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів. Також під ворожий мінометний вогонь потрапили укріплення поблизу Троїцького, Трьохізбенки та Старого Айдару. З менш потужного піхотного озброєння, місцями з озброєння БМП, бойовики кілька разів били по українських захисниках, які тримають оборону біля Станиці Луганської, Новоалександрівки і Дінця.