У центрі Києва у чоловіка намагалися зірвати з руки браслет із символікою ЛГБТ

Поліція Києва припинила конфлікт за участю чоловіка, у якого в ресторані швидкого харчування в центрі міста спробували зірвати браслет з символікою ЛГБТ, повідомила прес-секретар ГУ Нацполіції України в м.Києві Оксана Блищик.

"По інциденту в ресторані швидкого харчування біля ст. м."Площа Льва Толстого": у чоловіка на руці був браслет з символікою ЛГБТ, який намагалися зірвати. Виник конфлікт, втрутилася поліція. Постраждалих і затриманих немає. На місці працювала СОГ (Слідчо оперативна група - ІФ)", - написала О.Блищик у неділю вдень.

Як повідомлялося, в неділю вранці в центральній частині Києва в рамках "Київ-Прайд 2017" пройшов "Марш рівності". Захід минув без особливих проблем із забезпеченням громадського правопорядку, його учасники не постраждали, проте двоє поліцейських дістали незначних травм під час затримання 6 противників заходу, повідомили в правоохоронних органах України.