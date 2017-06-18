18 тис. українців скористалися "безвізом" з ЄС із моменту його введення

З початку введення можливості безвізових поїздок до країн Європейського Союзу станом на неділю такою послугою скористалися 18 тис. українців, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

В оприлюдненому в неділю повідомленні українського прикордонного відомства зазначається, що станом на 18 червня кордон із країнами ЄС перетнули 441 тис. громадян України. "З них - 90 тис. наших співвітчизників під час подорожі використовували біометричні паспорти, 18 тис. українців скористалися саме перевагами безвізового режиму і перетинали кордон маючи тільки біометричний паспорт", - йдеться в інформації.

У відомстві зазначили, що прямуючи до країн Європи в рамках безвізових подорожей 5 тис. 728 громадян, а це 32%, скористалися авіаційним транспортом. Інші їхали залізницею або перетинали кордон в автомобільних пунктах пропуску на кордоні з ЄС, більшість з яких на кордоні з Польщею (7,5 тис. громадян України) та Угорщиною (2,27 тис. громадян України).

"Зазначимо, що тільки протягом доби з 6 ранку 17 червня до 6 години 18 червня кордон з країнами ЄС безвізом перетнули понад 5000 наших співвітчизників. З початку впровадження безвізу в перетині кордону відмовлено 22 громадянам України", - додали в прикордонній службі.