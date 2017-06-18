Понад 20 людей затримали після отруєння кількох сотень турецьких солдатів

У турецькій провінції Маніса в неділю затримали 21 співробітника постачальницької компанії, яка поставила неякісне продовольство в одну з місцевих казарм, через що 731 солдат дістав харчове отруєння, повідомляє турецька преса.

За даними ЗМІ, солдат з болями в шлунку і запамороченням доставили в лікарню після обіду.

Хворих солдат відвідав міністр оборони Фікрі Ишик. За його словами, "життям солдат нічого не загрожує, у відділення інтенсивної терапії ніхто з них не потрапив".