Поліція затримала одного з нападників на учасників "Маршу рівності"

Поліцейські Києва затримали одного зі зловмисників, які накинулися на учасників "Маршу рівності" у центрі Києва через три години після його закінчення, повідомила прес-секретар ГУ Нацполіції України в м.Києві Оксана Блищик.

"Подія сталася на Контрактовій площі через три години після завершення заходу: потерпілим надають медичну допомогу, а їх кривдника доставили в Подільське управління поліції. Інших нападників розшукують", - написала вона у своїй сторінці в "Фейсбуці" в неділю вдень.

За словами О.Блищик, встановлено, що група невідомих підбігли до чоловіків, бризнули одному в обличчя газовим балончиком, а іншому завдали тілесних ушкоджень.

Одного зі зловмисників поліцейські затримали і доставили в Подільське управління поліції. Із ним спілкуються оперативники та слідчі. Затриманий – киянин, 1995 р.н. У нього вилучили балаклаву, ніж, газовий балончик і капу.

Постраждалим, 1980 і 1984 р.н., викликали "швидку", співробітники якої надали їм медичну допомогу і доставили в лікарню.

"Подія належним чином зареєстрована, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Спільників нападника розшукують", - написала О.Блищик.