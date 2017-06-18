В Португалії за жертвами лісової пожежі оголошено триденний траур

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта в неділю в ефірі португальського телебачення оголосив триденний траур за жертвами лісової пожежі в центральній частині країни.

За словами прем'єра, "країна зіткнулася з такою людською трагедією, якої у португальського народу не було".

"На жаль, мова йде про найбільшу трагедію за останні роки, пов'язану з лісовими пожежами", - зазначив він.

Число жертв пожежі досягло 62 осіб, ще 54 постраждали. Людей розміщено в лікарнях Лісабона, Коїмбри і Порту. Велика частина постраждалих - цивільні особи, але є серед них і вісім пожежних. Стан чотирьох з них оцінюється як серйозний, повідомила в неділю португальська телерадіокомпанія РТП.

У постраждалому районі введено режим надзвичайної ситуації.

Поліція почала розслідування, при цьому вже оголошено, що мова йде про природну катастрофу, а не про навмисний підпал.

На боротьбу з пожежею кинуто приблизно 600 пожежників і 190 одиниць спецтехніки. З Іспанії на допомогу португальським пожежникам направлені два спеціальні літаки.