У правлячій партії Грузії допустили можливість перетворення країни в монархію

Ставлення Католикоса-Патріарха всієї Грузії Ілії II до питання, пов'язаного з відновленням в країні конституційної монархії, позитивно сприйнято в правлячій в країні партії "Грузинська мрія".

"Відновлення конституційної монархії, можливо, додасть країні певної особливості, індивідуалізму і шарму з багатьох точок зору", - заявив журналістам один з лідерів парламентської більшості, голова фракції "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе.

Так він прокоментував заяву, зроблену Ілією II у неділю під час молебню в кафедральному соборі Святої Трійці в Тбілісі про те, що, можливо, варто подумати про конституційну монархію, яка поверне спокій країні.

"Позиція патріарха завжди заслуговує на величезну повагу", - зазначив у зв'язку з цим М.Мдінарадзе.

За словами депутата, "нічого не виключено".

"На сьогоднішній день рано говорити про відновлення в Грузії конституційної монархії, але через 10-20 років це питання може встати на порядку денному і перехід на конституційну монархію буде прийнятним", - сказав М.Мдінарадзе.

За його ж словами, сьогодні до нового ладу країна може бути не готова, але в майбутньому, в порівняно далекій перспективі, грузинський політичний спектр "може розглянути це питання дуже серйозно, тим більше, що патріарх вже вдруге каже про це в своєму молебні" .

Як повідомлялося, Ілля II під час недільного молебню нагадав, що, з Божою милістю, Грузією керував цар. "Сьогодні частішають в світі випадки, коли цар називається монархом, цар царює, але не управляє. Це називається конституційною монархією і приносить спокій країні", - сказав предстоятель Грузинської православної церкви.

При цьому він зазначив, що, природно, сьогодні і завтра це не відбудеться. "Але ми повинні проаналізувати минуле, сьогодення і майбутнє", - заявив Ілля II.

Між тем 3 листопада 2013 року в грузинському кафедральному соборі Светіцховелі у Мцхеті відбулося хрещення 2-річного царевича Георгія - нащадка давнього царського роду Багратіонів, з яких походить багато видатних державних та військових діячів Грузії і Росії.

Як заявив тоді журналістам один з хрещених батьків царевича бізнесмен Леван Васадзе, "наш народ і наша країна святкували спочатку відновлення державності, потім відновлення автокефалії, а зараз вже закладена міцна основа відновлення конституційної монархії, як благославив нас патріарх".

Царевич Георгій народився в Мадриді 27 вересня 2011 року, є першим сином представників грузинського царського роду Анни Багратіон-Грузинської і Давида Багратіон-Мухранського. Вони обвінчалися 8 лютого 2009 року, в день пам'яті царя Давида Агмашенебелі, в кафедральному соборі Пресвятої Трійці в Тбілісі.

Історичні грузинські писання обчислюють хронологію Багратіонів з VI століття нашої ери.