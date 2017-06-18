Події

19:31 18.06.2017

Протягом дня бойовики 19 раз обстріляли позиції ЗСУ

 Бойовики 19 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Фейсбук в неділю ввечері.

"В результаті бойових дій ніхто з бійців сил АТО сьогодні не постраждав", - йдеться в повідомленні.

На приморському напрямку зафіксовано більше половини всіх ворожих збройних провокацій. Вранці бойовики випустили до півдесятка мін калібру 120-мм в сторону наших позицій поблизу Павлополя і Чермалика. Там же, а також в районі Широкиного, Водяного і Талаківки, незаконні збройні формування неодноразово відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На донецькому напрямку бойовики вночі обстріляли один з опорних пунктів сил АТО в передмісті Авдіївки з великокаліберних кулеметів. Згодом НВФ двічі відкривали вогонь по укріпленнях українських військовослужбовців поблизу Кам'янки з 120 і 82-мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї різних калібрів. Після обіду під ворожий вогонь потрапили позиції ЗС України, які розташовані на підступах до Луганської. Там бойовики застосовували автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

На луганському напрямку зафіксовано три факти порушення НВФ "режиму тиші". Зокрема, близько 15.00 вони накрили сили ЗСУ неподалік Кримського майже десятком мін зі 120-мм мінометів. Ще раніше бойовики били зі станкового протитанкового гранатомета в районі Катеринівки, а у Новоолександрівки вели вогонь зі стрілецької зброї.

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