Події

19:36 18.06.2017

Явка в другому турі парламентських виборів у Франції перевищила 35%

Міністерство внутрішніх справ Франції опублікувало чергові дані про явку виборців під час другого туру парламентських виборів, який проходить в країні в неділю.

Згідно з інформацією відомства на 17:00 за паризьким часом (18:00 Київ), проголосували 35,33% виборців.

Цей рівень явки значно поступається другому туру парламентських виборів 2012 року. Тоді на цю годину проголосували 46,42% виборців, повідомляють французькі ЗМІ.

Виборчі дільниці відкрилися у Франції о 8:00 за паризьким часом (9:00 Київ). Вони будуть працювати до 18:00 (19:00 Київ). Однак в деяких великих містах робота ділянок для голосування може подовжитися на дві години.

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