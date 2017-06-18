Події

19:51 18.06.2017

КНДР звинуватила владу США в "пограбуванні" своїх дипломатів в Нью-Йорку

КНДР звинуватила владу США в "пограбуванні" своїх дипломатів в нью-йоркському аеропорту ім. Джона Кеннеді після того, як співробітники спецслужб і поліція США відібрали у делегації дипломатичну кореспонденцію перед посадкою на рейс. Про це повідомляє Reuters з посиланням на північнокорейське агентство ЦТАК.

"Міжнародне співтовариство повинно серйозно переглянути Нью-Йорк, де відбулося таке обурливе пограбування, на предмет того, чи гідно [місто] бути місцем для проведення міжнародних зустрічей", - сказано в повідомленні ЦТАК. В агентстві підкреслюють, що в Нью-Йорку розташовано штаб-квартиру ООН.

У МЗС Північної Кореї подію назвали "незаконною і мерзенною провокацією", при цьому Білий дім і Держдеп поки не прокоментували ситуацію, зазначає Reuters.

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