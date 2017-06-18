Airbus представила нову версію найбільшого пасажирського авіалайнера

Airbus представила оновлену версію найбільшого в світі пасажирського авіалайнера A380. Про це авіабудівна компанія повідомила в Twitter.

Літак показали на Паризькому авіасалоні в аеропорту Ле-Бурже. За даними Reuters, компанія за допомогою оновленої моделі прагне підвищити попит на A380, оскільки продажі літака йдуть "досить повільно".

Як повідомляє компанія, нова конструкція крила A380 дозволить знизити витрату палива на 4%. Також у літака будуть більш тривалі сервісні інтервали, що дозволить судну більше часу перебувати в повітрі.

Airbus підкреслює, що новий лайнер стане економічнішим і містким за рахунок оптимізованого простору салону, що дозволяє додати більше пасажирських крісел. За даними Airbus, нововведення дозволять знизити витрати авіакомпаній в розрахунку на пасажира на 13%.