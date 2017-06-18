Пожежа і вибух газового балона стався в будівлі майбутнього штабу ВМС України в Одесі

Пожежа і вибух газового балона стався в триповерховому нежитловому будинку по вул. Фонтанська дорога в Одесі в ніч на неділю.

Як повідомила прес-служба Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, повідомлення про пожежу надійшло в службу "101" близько години ночі. Після прибуття на місце, пожежники виявили, що горить дах, горище і 3-й поверх будівлі.

Для локалізації пожежі рятувальникам знадобилося трохи більше години, а до 3.38 він був повністю ліквідований.

У прес-службі відзначили, що під час ліквідації загоряння стався вибух газового балона, який знаходився в будівлі.

Загальна площа пожежі склала 300 кв. м., її причина зараз встановлюється. Загиблих і постраждалих немає.

До ліквідації пожежі залучалися 14 одиниць техніки та 52 чоловіки особового складу.

У квітні 2016 року Кабінет міністрів України передав Міністерству оборони дві будівлі на Фонтанській дорозі, 14 в Одесі для розміщення штабу Військово-морських сил Збройних сил України. В одному з будинків і сталася пожежа.