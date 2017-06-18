Події

20:25 18.06.2017

Пожежа і вибух газового балона стався в будівлі майбутнього штабу ВМС України в Одесі

 Пожежа і вибух газового балона стався в триповерховому нежитловому будинку по вул. Фонтанська дорога в Одесі в ніч на неділю.

Як повідомила прес-служба Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, повідомлення про пожежу надійшло в службу "101" близько години ночі. Після прибуття на місце, пожежники виявили, що горить дах, горище і 3-й поверх будівлі.

Для локалізації пожежі рятувальникам знадобилося трохи більше години, а до 3.38 він був повністю ліквідований.

У прес-службі відзначили, що під час ліквідації загоряння стався вибух газового балона, який знаходився в будівлі.

Загальна площа пожежі склала 300 кв. м., її причина зараз встановлюється. Загиблих і постраждалих немає.

До ліквідації пожежі залучалися 14 одиниць техніки та 52 чоловіки особового складу.

У квітні 2016 року Кабінет міністрів України передав Міністерству оборони дві будівлі на Фонтанській дорозі, 14 в Одесі для розміщення штабу Військово-морських сил Збройних сил України. В одному з будинків і сталася пожежа.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Протягом дня бойовики 19 раз обстріляли позиції ЗСУ

В Португалії за жертвами лісової пожежі оголошено триденний траур

У посольстві України в Португалії рекомендують утриматися від поїздок в охоплену пожежею місцевість

18 тис. українців скористалися "безвізом" з ЄС із моменту його введення

П'ятеро українських військових поранені внаслідок 66 обстрілів із боку бойовиків позицій сил АТО за минулу добу

ОСТАННЄ

Попередні результати голосування на парламентських виборах у Франції пророкують очевидну перемогу "макроністам"

Goldman Sachs бачить у Франкфурті-на-Майні альтернативу Лондону

Греція блокувала резолюцію ЄС з прав людини в КНР

Катар продовжить постачати газ в ОАЕ після розриву дипвідносин

Airbus представила нову версію найбільшого пасажирського авіалайнера

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price
РЕКЛАМА