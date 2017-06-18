Катар продовжить постачати газ в ОАЕ після розриву дипвідносин

Незважаючи на розрив дипломатичних відносин з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Катар продовжить постачати газ в ОАЕ. Про це завив генеральний директор держкорпорації Qatar Petroleum Саад Шеріда аль-Каабі в ефірі телеканалу Al Jazeera.

"Ізоляція (з боку арабських країн) сьогодні для нас стала форс-мажором, який дозволяє призупинити поставку газу в ОАЕ. Але, якщо ми відключимо газ, то завдамо величезної шкоди людям цієї країни, яких вважаємо своїми братами", - заявив гендиректор.

Як уточнює телеканал, Катар щодня поставляє 2 млрд куб. футів (56,6 млн куб.м.) природного газу в ОАЕ з родовища North Field по трубопроводу Dolphin.

Раніше ОАЕ запропонували країнам Заходу створити механізм спостереження за діями Катару, щоб змусити його припинити підтримувати терористів. Як заявив The Guardian міністр закордонних справ ОАЕ Анвар Гаргаш, у країни "нульова довіра" до Катару.

Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Лівія, Єгипет і Ємен розірвали дипломатичні відносини з Катаром 5 червня. Після цього до них приєдналися ще п'ять арабських держав, всі вони звинуватили Катар у втручанні у внутрішні справи інших країн, а також в спонсорування терористів. Влада Катару всі звинувачення відкинула і назвала ізоляцію з боку арабських країн посяганням на суверенітет.