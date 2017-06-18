Греція блокувала резолюцію ЄС з прав людини в КНР

Афіни відмовилися проголосувати за резолюцію, оскільки мова йшла про "неконструктивну критику" Китаю. Європейські партнери, в свою чергу, критикують грецьких дипломатів.

Греція блокувала прийняття спільної резолюції Євросоюзу, яка містить критику щодо ситуації з правами людини в КНР. Передбачалося, що резолюція буде представлена ​​в Раді з прав людини ООН, проте країни-члени ЄС вперше не змогли досягти в цьому питанні єдності, повідомляє в неділю, 18 червня, Reuters.

За словами представника грецької дипломатії, Афіни відмовилися проголосувати за прийняття резолюції, оскільки мова йшла "про неконструктивну критику щодо Китаю", в той час як Євросоюзу слід було б вести дискусію з КНР поза рамками ООН.

На думку європейських дипломатів,те що відбулося, відображає складні взаємини між КНР і ЄС, що не знаходять повного взаєморозуміння з таких тем, як вільна торгівля або захист клімату. На результат голосування могло вплинути і те, що Китай є одним з найбільш масштабних інвесторів, що вкладають гроші в економіку Греції, яка страждає від затяжної кризи.

Представники інших країн ЄС залишилися незадоволені діями Греції, особливо після того, як європейські партнери погодилися надати Афінам новий кредит. "Це негідно, якщо висловлюватися м'яко", - цитує Reuters слова одного з європейських дипломатів, сказані після голосування в Брюсселі.

Раніше, 15 червня, повідомлялося, що міністри країн Єврогрупи домовилися перерахувати Греції новий кредит в 8,5 млрд євро. До липня Афінам необхідно отримати 7 млрд євро, щоб виплатити борги міжнародним кредиторам. В іншому випадку Греції загрожує банкрутство.