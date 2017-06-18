Goldman Sachs бачить у Франкфурті-на-Майні альтернативу Лондону

Інвестиційний банк удвічі збільшує число співробітників у Франкфурті-на-Майні. Перерозподіл ресурсів з Лондона в інші європейські міста вже розпочався.

Інвестиційний банк Goldman Sachs через Brexit розширює свої представництва в інших європейських містах, в тому числі і у Франкфурті-на-Майні. "Головна думка: Brexit наближається. Саме тому ми починаємо перерозподіляти ресурси у Франкфурт-на-Майні та інші європейські міста", - заявив шеф європейського відділення Goldman Sachs Річард Гнодде. Інтерв'ю з Гнодде надрукувало в неділю, 18 червня, видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

За його словами, Goldman Sachs шукає заміну Лондону - фінансовий центр, що знаходиться на території Євросоюзу. І у Франкфурта-на-Майні "переважне становище", вважає Гнодде. За його словами, в самий найближчий час Goldman Sachs більш ніж подвоїть число співробітників у Франкфурті. Сьогодні тут працює близько 200 чоловік, в Лондоні - 6 тисяч.

Напередодні Брюссель і Лондон домовилися про те, що переговори про вихід Великобританії зі складу ЄС почнуться в понеділок, 19 червня. Тим самим процес Brexit стартує згідно з планом, хоча новий уряд Сполученого Королівства ще не сформовано. Брюссель насамперед цікавлять гарантії для громадян держав ЄС, які живуть у Великобританії і виконанні цією країною всіх фінансових зобов'язань, взятих нею в якості члена Євросоюзу.