Події

21:17 18.06.2017

Попередні результати голосування на парламентських виборах у Франції пророкують очевидну перемогу "макроністам"

Французька пропрезидентська партія "Вперед, Республіка!" разом зі своєю спільницею MoDem (Демократичний рух) перемагає, забезпечуючи 458-468 місць в Національних зборах, свідчать дані попередніх результатів другого туру парламентських виборів у Франції.

За повідомленням сайту бельгійського видання "Лібр Бельжик", в якому не називається джерело, права партія "Республіканці" отримує - 68-74 місця.

Соціалісти з союзниками - 19-25. Ліва "Нескорена Франція" з комуністами - 8-14. "Національний фронт" - 2-4.

Ще 6 місць отримують інші кандидати.

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