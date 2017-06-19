Рада ЄС із закордонних справ без обговорення продовжить "кримські" санкції для РФ

Узгоджену 6 червня постпредами країн Євросоюзу пропозицію про продовження на рік пакета обмежувальних заходів щодо Росії за "незаконну анексію" Криму і Севастополя має бути затверджене в понеділок главами МЗС на засіданні Ради ЄС у Люксембурзі, заявив високопоставлений європейський чиновник.

"Ви добре знаєте рамки, в яких таке рішення було прийнято. Ці рамки не змінилися", - сказав на умовах анонімності співрозмовник ЗМІ, представляючи журналістам в Брюсселі порядок Ради ЄС із закордонних справ.

Він додав, що "нічого не було зроблено для зміни". "Отже, ми очікуємо, що відбудеться продовження санкцій за часом", - відзначило джерело.

Його колега при цьому закликав присутніх не плутати "кримські" санкції з економічними, які ЄС пов'язує з виконанням мінських угод. "Ті санкції діють до кінця липня. Це рішення, яке зараз в стані розробки і яке не включене до порядку денного ради в понеділок", - уточнив він.

Судячи з інформаційного бюлетеня, поширеного до засідання Ради ЄС в Люксембурзі, міністри продовжать без обговорення до 23 червня 2018 року обмежувальні заходи, прийняті у відповідь на "незаконну анексію" Криму і Севастополя Росією. "Ці заходи застосовуються до громадян ЄС і підприємств, заснованим в ЄС. Їх дія обмежується територією Криму і Севастополя", - йдеться в цьому документі.

У ньому нагадується, що дана категорія санкцій включає заборони на імпорт в ЄС продуктів з Криму і Севастополя, інвестиції в Крим і Севастополь, послуги, пов'язані з туристичною діяльністю в Криму і Севастополі; експорт ряду товарів і технологій в Крим і Севастополь для транспортного, телекомунікаційного та енергетичних секторів, а також для нафтогазової та гірничої галузей.

В якості центрального питання засідання 19 червня розглядаються дебати глав МЗС за представленою близько року тому Європейською Радою глобальною стратегією ЄС. Дискусія торкнеться п'яти пріоритетних областей: безпеки і оборони, посилення стійкості союзу і інтегрованого підходу до конфліктів і криз, зміцнення зв'язку між внутрішньою та зовнішньою політикою, оновлення або розробки нових регіональних і профільних стратегій ЄС, інтенсифікації зусиль в області публічної дипломатії.

Потім обговорення переключиться на співпрацю ЄС-НАТО. Цю частину дебатів буде засновано на спільній доповіді високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки і оборони Федеріки Могеріні і генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга про виконання планів, намічених близько року тому "варшавською декларацією", яку підписали голова альянсу, голова Європейської Ради Дональд Туск і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. У дискусії візьме участь заступник генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

Європейське дипломатичне джерело особливо виділило завдання спільної боротьби ЄС і НАТО проти гібридних загроз. Він вказав, що 10 з 42 спільних дій, погоджених сторонами, стосуються гібридних загроз. "Ми займаємося підготовкою скоординованих паралельних навчань, які повинні відбутися в кінці вересня - початку жовтня і які будуть проходити за сценарієм віддзеркалення гібридних атак обома великими партнерами - ЄС і НАТО", - повідомив співрозмовник журналістів.

Глави МЗС ЄС також обговорять боротьбу проти тероризму, ситуацію в Іраку.

Основою для дискусії по розділу міграції послужить опублікована днями четверта доповідь про хід реалізації планів ЄС щодо врегулювання міграційної кризи. Наголос буде зроблений на зовнішніх аспектах міграції в світлі підготовки до саміту ЄС 22-23 червня. Дебати торкнуться, зокрема, результатів партнерства, встановленого Євросоюзом з рядом країн транзиту мігрантів. Увагу буде приділено центрально-середземноморському шляху міграції, співпраці з Лівією і регіоном на південь від цієї країни за проектами, що пропонують місцевому населенню альтернативи доходам від трафіку мігрантів. За словами джерела, мова буде йти про те, як протистояти потоку, що знаходиться під контролем контрабандних перевізників мігрантів, і руйнувати бізнес-модель контрабандистів.

Міністри приділять увагу і кризі в Перській затоці у зв'язку з ситуацією навколо Катару.

"На полях" Ради ЄС глави МЗС країн Євросоюзу зустрінуться з колегами з держав програми "Східне партнерство".