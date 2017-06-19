Щонайменше 10 людей постраждали при наїзді автофургона на людей в Лондоні

При наїзді автофургона на людей в Лондоні постраждали щонайменше 10 осіб, повідомив британський телеканал Sky News.

Раніше поліція повідомила про декількох постраждалих.

"Кілька людей, які працювали на місці події, постраждали, одна людина заарештована", - йдеться в повідомленні поліції.

Фургон врізався в перехожих в районі Фінсбері-парк на півночі Лондона, передали британські ЗМІ.

За інформацією очевидців, авто врізалося в натовп поруч з мечеттю, коли люди виходили після молитви.

В даний час місце події оточене поліцейськими, ЗМІ повідомляють про вертольоти, які кружляють над місцем наїзду.

У той же час, як повідомила газета Evening Standard, з фургона вискочив озброєний ножем чоловік і завдав удар по щонайменше одній людині. Проте, поки поліція офіційно кваліфікує подію як "серйозний інцидент".

У повідомленнях наголошується, що доказів того, що водій навмисно направив машину на людей, немає.

Одну людину заарештовано.

Тим часом, як передає Бі-бі-сі, мусульманська рада Великобританії в своєму офіційному "Твіттері" написала, що фургон врізався в натовп парафіян місцевої мечеті, які поверталися з вечірньої молитви.

Глава ради Харун Рашид Хан в "Твіттері" написав, що водій навмисно наїхав на людей, які виходили з мечеті після вечірньої молитви в священний для мусульман місяць Рамадан.