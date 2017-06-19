Шестеро українських військових поранені в результаті 47 обстрілів позицій сил АТО з боку бойовиків за минулу добу

Бойовики 47 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Фейсбук в понеділок вранці.

"В результаті ворожих обстрілів за минулу добу шестеро військовослужбовців отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

На приморському напрямку зафіксовано 21 обстріл оборонних укріплень сил АТО. Зокрема, з мінометів калібру 120-мм вони били по українських позиціях в районі Павлополя, Чермалика, Широкиного і Миколаївки. З 82-мм мінометів НВФ вели вогонь поблизу Водяного. Неподалік цих населених пунктів, а також у Талаківці і Лебединському, бойовики вдавалися до збройних провокацій, застосовуючи менш потужне озброєння - переважно гранатомети і стрілецьку зброю.

На донецькому напрямку на північному сході від Авдіївки - в районі Кам'янки бойовики неодноразово вели вогонь по опорних пунктах ЗСУ з 120-мм і 82-мм мінометів і різноманітного піхотного озброєння. З гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляно позиції ЗС України, які розташовані на підступах до Луганської, що на Світлодарській дузі. З такого ж озброєння бойовики порушували "тишу" тільки в південному передмісті Авдіївки. Тут вчора зафіксовано 11 випадків застосування зброї.

На луганському напрямку зафіксовано 15 ворожих обстрілів, більшість з яких відбулася в темний час доби. З мінометів бойовики били по опорних пунктах Української армії, які розташовані в районі Кримського, Троїцького, Новотошківському і Золотого. Застосування противником стрілецької зброї, гранатометів і великокаліберних кулеметів, іноді - озброєння БМП зафіксовано в районі Катеринівки, Новоолександрівки, Новозванівки, Станиці Луганської і Щастя.