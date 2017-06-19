Події

07:36 19.06.2017

Під Горлівкою на протитанковій міні підірвалася вантажівка з місцевими жителями

Біля населеного пункту Байрак, в районі непідконтрольної Горлівки Донецької області на протитанковій міні підірвалася вантажівка з місцевими жителями. В результаті пригоди було травмовано жінку і чоловіка, повідомили в СММ ОБСЄ.

"Спостерігачі розмовляли з 55-річною жінкою, яка повідомила, що отримала травми, коли вантажівка, в якій вона їхала, підірвався на міні. За її словами, інцидент стався близько 19:30 12 червня неподалік н. п. Байрак, на схід від підконтрольної "ДНР" м.Горлівка (39 км на північний схід від Донецька)", - йдеться в звіті СММ ОБСЄ, опублікованому 17 червня.

У жінки травмовано ліве плече, а її чоловік отримав легкі травми голови.

Постраждала додала, що вони часто користувалися цією дорогою. У Горлівці співробітник екстреної служби повідомив команді Місії, що вантажівка, в якій їхали чоловік і жінка, підірвалася на протитанковій міні. Він додав, що на місці інциденту було виявлено 6 протитанкових мін, які потім були знешкоджені за допомогою контрольованого підриву.

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Біля Горлівки на протитанковій міні підірвалася вантажівка з місцевими жителями

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