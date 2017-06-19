Події

07:39 19.06.2017

У МВС Франції підтвердили перемогу "макроністов" на парламентських виборах

Партія президента Франції Еммануеля Макрона "Вперед, республіка" разом з союзниками завоювали абсолютну більшість у нижній палаті парламенту країни, свідчать опубліковані в ніч на понеділок дані французького МВС.

Так, згідно з остаточними результатами, у цій партії - 308 місць з 577 в місцевій нижній палаті парламенту, у її союзників-центристів з "Демократичного руху" буде 42 місця.

Головною опозиційною силою в парламенті будуть праві з "республіканців" (113 місць) разом з партнерами-центристами з "Союзу демократів і незалежних" (18 місць). Крім того, ще шість місць - у представників правих, які не перебувають в "республіканців".

Соціалісти можуть розраховувати на 29 місць, у вкрай лівих з "Непокори Франції" і Французької комуністичної партії в цілому 27 місць. Ультраправий "Національний фронт" має вісім місць. Решта депутатів представляють менші партії і рухи.

Явка склала 42,6%, що стало рекордно низьким показником для Франції.

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