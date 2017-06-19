Reuters дізнався про угоду Lockheed Martin в $ 37 млрд з продажу винищувачів

Американська авіабудівна компанія Lockheed Martin завершує переговори про продаж 440 винищувачів F-35 на суму $ 37 млрд в 11 країн, включаючи США. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, знайомих з ходом переговорів.

Як повідомляють джерела агентства, ціну на винищувачі остаточно не встановлено, проте середня вартість одного винищувача може скласти $ 85 млн. Угода буде складатися з трьох траншей за період з 2018 по 2020 фінансовий рік, відзначає Reuters.

Представник Lockheed Martin "відмовився обговорювати переговори щодо укладення контрактів". Представники покупців, в тому числі США, поки не прокоментували повідомлення про операцію.

Джерела видання уточнюють, що на минулому тижні представники покупців, серед яких Австралія, Данія, Ізраїль, Італія, Японія, Нідерланди, Норвегія, Туреччина, Південна Корея, Великобританія і США, зустрілися з Lockheed Martin в Балтіморі, щоб обговорити умови угоди.

У тому числі обговорювався план про закупівлю в перший, 2018 фінансовий рік 135 винищувачів для їх доставки в 2020 році $ 88 млн за кожен літак. Очікується, що закупівлі будуть зростати в 2019 і 2020 роки до 150 літаків на рік, при цьому середня ціна одного винищувача до 2020 року повинна знизитися до $ 80 млн. Таким чином, за словами співрозмовників агентства, угода стане "важливим кроком" в зниженні загальної вартості кожного літака F-35 компанії.

Раніше Bloomberg повідомляв про укладення угоди Lockheed Martin і США щодо закупівлі 90 винищувачів F-35 за $ 8,2 млрд. За даними видання, вартість одного винищувача в порівнянні з початковим контрактом впала на 7,3% і склала $ 94,6 млн, що дозволило Штатам заощадити $ 728 млн.