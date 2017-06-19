У Донецькій області без централізованої подачі води залишається Олександрівка

Станом на ранок понеділка відновлено централізоване водопостачання населення 5 районів Донецької області. Підключення до водопостачання смт Олександрівка заплановано на понеділок, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7.00 19 червня до централізованого водопостачання підключені всі населені пункти 5 районів. В смт Олександрівка триває заповнення резервного резервуара об'ємом 2 тис. м куб., Відновлення водопостачання населенню планується на 19 червня", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в неділю вранці.

За інформацією ГСЧС, 18 червня підвезення води населенню в смт Олександрівка здійснювалося із залученням 2 од. тех. і 3 чол., в тому числі від відомства - 1 од. тех. і 2 чол. Технічної води підвезено близько 20,8 т.

Як повідомлялося, Південно-Донбаський водовід, роботу якого раніше була порушено внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань, у четвер відновив свою роботу після проведених відновлювальних робіт.

Разом з тим, станом на 7.00 19 червня газопостачання в м.Авдіївка відсутнє, ремонтні роботи підземного газопроводу (діаметр 273 мм), який був пошкоджений 7 червня в результаті бойових дій не проводилися, в зв'язку з небезпекою для працівників.