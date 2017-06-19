Наїзд фургона на пішоходів в Лондоні буде розслідуватися як теракт
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей в понеділок заявила, що наїзд автофургона на пішоходів біля мечеті в Лондоні буде розслідуватися як терористична атака.
"Поліція підтвердила, що подію будуть розслідувати як теракт. Я проведу сьогодні вранці екстрену нараду", - цитують ЗМІ заяву прем'єра.
Раніше повідомлялося, що Мей було повідомлено про подію негайно. Вона висловила співчуття постраждалим та їхнім родинам.
За даними поліції в результаті наїзду одна людина загинула, 10 отримали поранення.