Наїзд фургона на пішоходів в Лондоні буде розслідуватися як теракт

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей в понеділок заявила, що наїзд автофургона на пішоходів біля мечеті в Лондоні буде розслідуватися як терористична атака.

"Поліція підтвердила, що подію будуть розслідувати як теракт. Я проведу сьогодні вранці екстрену нараду", - цитують ЗМІ заяву прем'єра.

Раніше повідомлялося, що Мей було повідомлено про подію негайно. Вона висловила співчуття постраждалим та їхнім родинам.

За даними поліції в результаті наїзду одна людина загинула, 10 отримали поранення.