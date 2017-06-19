Понад 21 тис українців в'їхали в країни ЄС в рамках безвізового режиму

Станом на 6.00 19 червня, з моменту вступу в дію безвізового режиму між Європейським Союзом і Україною, кордони країн ЄС перетнули понад 0,5 млн громадян України, з них понад 21 тис - за біометричними паспортами, повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Під час подорожі понад 100 тис українців використовували біометричні паспорти. Серед них 21,2 тис наших співвітчизників скористалися саме перевагами безвізового режиму і перетинали кордон, маючи тільки біометричний паспорт", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Прямуючи до країн Європи в рамках безвізових подорожей 6745 громадян, а це 32% тих, хто виїхав, користувалися авіаційним транспортом. Інші виїхали залізницею або перетинали кордон в автомобільних пунктах пропуску, більшість з яких на кордоні з Польщею (8725 громадян України) та Угорщиною (2840 громадян України).

Прикордонники відзначили, що протягом вихідних відзначалося значне збільшення громадян, які в рамках безвіза прямували в європейські країни.

З початку впровадження безвізових подорожей в перетині кордону відмовлено 26 громадянам України.