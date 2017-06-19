Події

08:36 19.06.2017

Великобританія починає переговори про вихід з ЄС

Переговори, за результатами яких Великобританія має намір покинути Євросоюз, починаються в понеділок, повідомляє британське міністерство з питань Brexit.

У відомстві зазначили, що дата початку переговорів відповідає оголошеній раніше.

"Міністр Великобританії у справах Brexit Девід Девіс і головний координатор ЄС Мішель Барньє, який веде від імені Єврокомісії переговори щодо виходу країни з союзу, дійшли згоди, що вони (переговори - ІФ) розпочнуться 19 червня, відповідно до статті 50 Лісабонського договору" , - йдеться в спільній заяві сторін, опублікованій минулого тижня.

За словами прем'єр-міністра Британії Терези Мей, вести переговори про вихід Великобританії з ЄС буде новий уряд.

Прем'єр пообіцяла, що уряд виконає зобов'язання по Brexit.

Референдум щодо членства Великобританії в ЄС відбувся 23 червня 2016 року. Тоді близько 52% жителів країни, які мають право голосу, висловилися за вихід з ЄС.

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