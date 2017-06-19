На автодорозі Золотоноша-Умань з 19 червня на ремонт закриють міст через Дніпро

На автодорозі Н-16 Золотоноша-Умань починаються ремонтні роботи на мосту через річку Дніпро. Рух по мосту буде обмежено. Для перевезення пасажирів запустять два додаткових дизель-поїзда, повідомили в Державному агентстві автомобільних доріг України ("Укравтодор").

"19 червня на автодорозі державного значення Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань розпочнуться ремонтні роботи на мосту через річку Дніпро і на дамбі", - йдеться в повідомленні на сторінці агентства в Фейсбук в п'ятницю.

Під час проведення поточного середнього ремонту моста через Дніпро на автодорозі Н-16 рух автотранспорту буде обмежено. За даними підрядника, ремонт триватиме близько 4 місяців.

Для автомобільного сполучення на період ремонту мосту вводиться графік проїзду рейсових автобусів з 6.00 до 9.00 та з 16.00 до 19.00.

Крім того, для перевезення пасажирів під час ремонту буде запущено два додаткових дизель-поїзда за маршрутом "Черкаси-Золотоноша" та в зворотному напрямку. Час відправлення з Черкас до Золотоноші: в 12.02 і в 14.41; із Золотоноші до Черкас: в 13.11 та в 15.52.

Для інформування водіїв на автомобільних дорогах Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань, Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя та Р-10 Канів-Чигирин-Кременчук будуть встановлені інформаційні стенди про проведення ремонтних робіт із зазначенням схеми об'їзду.

В "Укравтодорі" просять водіїв поставитися з розумінням до тимчасових незручностей під час проведення ремонтних робіт, оскільки ці роботи спрямовані на розвиток транспортної інфраструктури Черкаської області.