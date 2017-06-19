Заарештованого водія фургона, що здійснив наїзд на пішоходів в Лондоні, перевірять психіатри

Водій автофургона, який скоїв наїзд на пішоходів в Лондоні, направлений до лікарні, де буде проведена психіатрична експертиза, повідомляють ЗМІ з посиланням на поліцію.

За даними ЗМІ, водію 48 років, його ім'я і національна приналежність не розголошуються. За попередньою інформацією, після наїзду він вискочив з автомашини і накинувся на перехожих з ножем. Одну людину було поранено. При цьому,нападник, як повідомляють очевидці, кричав: "Я вб'ю всіх мусульман!".

Після цього він був затриманий перехожими, а потім переданий поліції.

За останніми даними, наданими владою британської столиці, одна людина загинула, десять отримали поранення. Двом допомогу медиків було надано на місці, вісім осіб госпіталізовано.

За однією з версій, наведених ЗМІ, наїзд був здійснений навмисне, а водій фургона не був п'яний. За іншими відомостями, в фургоні в момент наїзду знаходилися три людини, двом вдалося втекти.

ЗМІ повідомляють, що фургон врізався в перехожих в районі Фінсбері-парку на півночі Лондона. За інформацією очевидців, фургон врізався в натовп поруч з мечеттю, коли люди виходили після молитви.

Тим часом, як передає Бі-бі-сі, мусульманська рада Великобританії в своєму офіційному "Твіттері" повідомила, що фургон врізався в натовп парафіян місцевої мечеті, які поверталися з вечірньої молитви.

Глава ради Харун Рашид Хан в "Твіттері" написав, що водій навмисно наїхав на людей, які виходили з мечеті після вечірньої молитви в священний для мусульман місяць Рамадан.