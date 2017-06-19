Шість українських військових поранені внаслідок 47 обстрілів позицій сил АТО з боку бойовиків за минулу добу

Бойовики 47 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook у понеділок уранці.

"Унаслідок ворожих обстрілів за минулу добу шість військовослужбовців дістало поранень", - йдеться в повідомленні.

На приморському напрямку зафіксовано 21 обстріл оборонних укріплень сил АТО. Зокрема, з мінометів калібру 120-мм вони били по українських позиціях в районі Павлополя, Чермалика, Широкиного та Миколаївки. Із 82-мм мінометів НЗФ вели вогонь поблизу Водяного. Неподалік цих населених пунктів, а також біля Талаківки та Лебединського, бойовики вдавалися до збройних провокацій, застосовуючи менш потужне озброєння - переважно гранатомети і стрілецьку зброю.

На донецькому напрямку, на північний схід від Авдіївки - в районі Кам'янки бойовики неодноразово вели вогонь по опорних пунктах ЗСУ із 120-мм і 82-мм мінометів та різноманітного піхотного озброєння. З гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілювали позиції ЗС України, які розташовані на підступах до Луганського, що на Світлодарській дузі. З такого самого озброєння бойовики порушували "режим тиші" лише в південному передмісті Авдіївки. Загалом на цьому напрямку вчора зафіксовано 11 випадків застосування зброї.

На луганському напрямку зафіксовано 15 ворожих обстрілів, більшість з яких відбулася в темний час доби. З мінометів бойовиків били по опорних пунктах Української армії, які розташовані в районі Кримського, Троїцького, Новотошківського і Золотого. Застосування противником стрілецької зброї, гранатометів і великокаліберних кулеметів, іноді - озброєння БМП зафіксовано в районі Катеринівки, Новоолександрівки, Новозванівки, Станиці Луганської та Щастя.