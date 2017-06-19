Необхідно щорічно індексувати пенсії - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що депутати Верховної Ради підтримають підвищення пенсій українцям із 1 жовтня 2017 року та їх щорічну індексацію з урахуванням зростання середньої заробітної плати та показників інфляції.

"Уряд запропонував, щоб підвищення пенсій, яке загалом торкнеться 9 млн пенсіонерів, відбулось уже з 1 жовтня. Ми також запропонували, щоб надалі щорічно відбувалась автоматична індексація пенсій з урахуванням росту середньої заробітної плати і показників інфляції. Нацрада реформ цієї п'ятниці (16 червня - ІФ) підтримала наші пропозиції і уже наступного тижня урядовий законопроект буде спрямований до Верховної Ради", - написав він на своїй сторінці у Facebook у неділю ввечері.

Прем'єр-міністр сподівається на підтримку з боку народних депутатів "тих невідкладних кроків, які спрямовані на відновлення справедливості по відношенню до нашого старшого покоління".

Крім того, глава уряду розмістив на своїй сторінці відео формули розрахунку пенсій.