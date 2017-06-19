Суд конфіскував ЦМК Одеського НПЗ за угодою зі слідством, очікується повторна приватизація

Районний суд Одеси ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію цілісного майнового комплексу (ЦМК) Одеського нафтопереробного заводу (НПЗ), що належить групі "СЄПЕК" Сергія Курченка, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на сторінці у Facebook.

"В рамках укладення угоди зі слідством районний суд Одеси виніс вирок про спецконфіскацію ЦМК Одеського НПЗ як знаряддя злочину злочинної організації Курченка. Завод перейшов у власність держави в особі Кабінету Міністрів", - написав генпрокурор.

"Сподіваюся на швидкий і прозорий аукціон з приватизації", - додав Ю.Луценко.

Він подякував команді прокурора Одеської області Олега Жученка та суддям Суворовського райсуду.

Як повідомлялося, російська компанія "ЛУКОЙЛ" придбала два пакети акцій ВАТ "Одеський НПЗ" по 25,95% на некомерційних конкурсах у 1999 році за 27,27 млн грн, а потім збільшила свою частку до 97%.

Проектна потужність підприємства з переробки сировини становить 2,8 млн тонн на рік. У серпні 2005 року Одеський НПЗ був зупинений на реконструкцію і відновив роботу лише в квітні 2008 року, проте потім знову був зупинений у жовтні 2010 року через економічну ситуацію, що склалася на ринку нафтопродуктів в Україні, а також через зміну схеми постачання нафти.

У 2013 році Одеський НПЗ у НК "ЛУКОЙЛ" купила група "СЄПЕК" С.Курченка, якого розшукують українські правоохоронці. Пізніше повідомлялося про передачу "СЄПЕК" підприємства як застави ВАТ "Банк ВТБ" (РФ). Нормальну роботу підприємства так і не було відновлено, нині воно простоює.