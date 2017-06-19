Події

14:10 19.06.2017

Глава Міненерговугілля нагадав генерувальним компаніям про відмову спалювання високосірчаного мазуту з 1 січня 2018 р.

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик нагадав енергогенерувальним компаніям, що з 1 січня 2018 року буде заборонено використання мазуту із вмістом сірки понад 1%.

"Користуючись нагодою, я хотів би сказати усім генерувальним компаніям, що починаючи з 1 січня 2018 року контракти мають бути на мазут із сіркою не більше ніж 1%", - сказав він під час селекторної наради з підготовки до опалювального сезону в Києві в понеділок.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2016 року Кабінет Міністрів України вніс зміни до технічного регламенту, продовживши до 31 грудня 2017 року виробництво та споживання котельного палива (мазуту) із вмістом сірки понад 1% для його використання теплоелектростанціями (ТЕС), теплоелектроцентралями (ТЕЦ) і котельними в стаціонарних теплових та енергетичних установках.

Продовження виробництва і споживання паливного мазуту із вмістом сірки більше ніж 1% було пов'язане з необхідністю забезпечення накопичення потрібних обсягів мазуту електростанціями для стабільного проходження зими. До цього техрегламент передбачав заборону спалювання паливного мазуту із вмістом сірки понад 1% із 1 січня 2017 року.

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