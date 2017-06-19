Україна після закінчення опалювального сезону збільшила запаси в ПСГ на 34%

Україна після закінчення опалювального сезону 2016/2017 років збільшила запаси газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) на 34%, свідчать оперативні дані ПАТ "Укртрансгаз".

Так, із 22 березня, коли було зафіксовано найменші запаси газу в ПСГ цього року, по 17 червня сховища поповнилися на 2 млрд 750,63 млн куб. м - із 8 млрд 100,43 млн куб. м до 10 млрд 851,06 млн куб. м.

За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", поточні запаси на 14,9% більші, ніж на 17 червня 2016 року (9 млрд 443,08 млн куб. м), але на 3,5% менші, ніж на 17 червня 2015 року (11 млрд 245,94 млн куб. м) і на 22,8% менші, ніж на 17 червня 2014 року (14 млрд 57,32 млн куб. м).

Зокрема, в період із 1 по 17 червня 2017 року Україна поповнила ПСГ на 807,71 млн куб. м газу, або 47,51 млн куб. м/добу, тоді як у травні щодобове закачування в середньому становило 51,86 млн куб. м.

Щодобове закачування близько 50 млн куб. м на добу протягом червня-вересня 2017 року дасть змогу країні увійти в жовтень, який знаменується початком опалювального сезону, із запасами близько 16 млрд куб. м. Опалювальний сезон 2016/2017 років Україна розпочала в середині жовтня із запасами 14,7 млрд куб. м.

Наприкінці лютого 2017 року головний комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко прогнозував, що в частині закачування газу до сховищ під наступний опалювальний сезон компанія має такі самі консервативні плани, як і перед опалювальним сезоном 2016/2017 років.

Станом на 17 червня 2017 року газ імпортувався в добовому режимі 35,078 млн куб. м (Словаччина - 24,062 млн куб. м, Угорщина - 7,554 млн куб. м, Польща - 3,462 млн куб. м). Загалом за 1-17 червня імпорт становив 500,6 млн куб. м.

Видобуток газу в Україні 17 червня становив 57,008 млн куб. м ("Укргазвидобування" - 41,831 млн куб. м, "Укрнафта" - 3,255 млн куб. м, інші компанії - 12,002 млн куб. м). Загалом за 1-17 червня внутрішній видобуток становив 966 млн куб. м.

Транзит газу через ГТС України за підсумками 1-17 червня становив 4 млрд 318,7 млн куб. м, або в середньому 254 млн куб. м на добу.

Як повідомлялося, в 2016 році сумарний відбір газу зі сховищ перевищив його закачування на 2 млрд куб. м. Відбір за підсумками року становив 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачування - 6 млрд 388,74 млн куб. м.

У січні-2017 відбір газу з ПСГ становив 2 млрд 101,84 млн куб. м, у лютому - 1 млрд 571,33 млн куб. м, у березні - 95,1 млн куб. м (закачування - 144,71 млн куб. м, відбір - 239,81 млн куб. м). У квітні запаси газу в ПСГ поповнилися на 217,82 млн куб. м (закачування - 430,69 млн куб. м газу, відбір - 212,87 млн куб. м).

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною місткістю 31 млрд куб. м.