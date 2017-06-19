Події

15:30 19.06.2017

До програми "Доступні ліки" долучилася третина аптек

Уже понад один мільйон громадян України скористалися програмою "Доступні ліки", що стартувала в квітні 2017, і отримали ліки від серцево-судинних захворювань, діабету II типу або бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"На сьогодні майже 6тис. аптек долучилися до урядової програми "Доступні ліки". Це означає, що в кожній третій аптеці в Україні пацієнти можуть отримати ліки за рецептом від лікаря від серцево-судинних захворювань, діабету II типу або бронхіальної астми, що входять до програми, безкоштовно або з незначною доплатою", - йдеться в оприлюдненому в понеділок повідомленні.

Існує позитивна динаміка використання коштів, виділених на програму. Загалом аптеки вже відпустили ліки за 1,4 млн рецептів і отримали відшкодування в розмірі 67млн грн, що становить 13,5% від загальної суми виділених на програму коштів.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Держстат покращив оцінку зростання ВВП України в I кв. 2017

Заступник гендиректора Одеського НПЗ, який пішов на угоду зі слідством, отримав 5 років умовно

Борг населення перед "Київенерго" за опалення і гарячу воду становить 1,6 млрд грн

Глава Луганської обладміністрації ініціює передачу ЛЕО в держуправління на період АТО

Суд конфіскував ЦМК Одеського НПЗ за угодою зі слідством, очікується повторна приватизація

ОСТАННЄ

Валовий зовнішній борг України в I кв. 2017 збільшився лише на 0,11%

Київ почав підключення центрів первинної медичної допомоги до нацсистеми e-Health

Мінінформполітики розсекретить список сайтів, рекомендованих до заборони в Україні

Збір за використання GDS зумовлений зміщенням авіаринку в бік лоукост-моделі - президент МАУ

Понад 100 фармвиробничих майданчиків з Індії підтвердили в Україні відповідність вимогам GMP

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА