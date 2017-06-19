До програми "Доступні ліки" долучилася третина аптек

Уже понад один мільйон громадян України скористалися програмою "Доступні ліки", що стартувала в квітні 2017, і отримали ліки від серцево-судинних захворювань, діабету II типу або бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"На сьогодні майже 6тис. аптек долучилися до урядової програми "Доступні ліки". Це означає, що в кожній третій аптеці в Україні пацієнти можуть отримати ліки за рецептом від лікаря від серцево-судинних захворювань, діабету II типу або бронхіальної астми, що входять до програми, безкоштовно або з незначною доплатою", - йдеться в оприлюдненому в понеділок повідомленні.

Існує позитивна динаміка використання коштів, виділених на програму. Загалом аптеки вже відпустили ліки за 1,4 млн рецептів і отримали відшкодування в розмірі 67млн грн, що становить 13,5% від загальної суми виділених на програму коштів.