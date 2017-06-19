Київ почав підключення центрів первинної медичної допомоги до нацсистеми e-Health

Київ почав підключення центрів первинної медичної допомоги до національної системи e-Health.

Як повідомляє розробник медичних електронних Helsi, першим до e-Health в понеділок підключено Центр первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) №2 Подільського району Києва, який раніше почав працювати із сервісом Helsi в рамках записи пацієнтів на прийом онлайн.

За словами головного лікаря Центру ПМСД №2 Надії Біличук, реєстрація медустанов в e-Health дозволяє реалізувати принцип реформи охорони здоров'я "гроші йдуть за пацієнтом".

У Національній системі e-Health будуть реєструватися всі медичні установи, що надають первинну допомогу. Очікується, що перший етап реформи буде повноцінно здійснено наприкінці грудня 2017 року після реєстрації цих лікарень і пацієнтів.

Helsi - розробник медичних електронних систем. Для державних медичних установ Helsi проводить реєстрацію в Національній системі e-Health в рамках реформи, а також надає безкоштовну ліцензію на використання інших опцій, зокрема, електронної карти пацієнта, кабінету лікаря, онлайн-записи на прийом.

За даними Київської міськдержадміністрації, наразі до системи Helsi підключено 58 амбулаторій Подільського, Оболонського та Солом'янського районів столиці, а також консультаційно-діагностичні центри цих районів і одна дитяча лікарня.

Як повідомлялося, КМДА планує до кінця 2017 року впровадити у всіх районах міста систему електронного запису до лікарів первинної ланки Helsi, яка стане першим етапом у формуванні єдиного інформаційного простору Києва. У статусі пілотного проекту система Helsi була впроваджена в Подільському районі.

Крім того, розробники системи планують підключити до неї реєстр зареєстрованих в Україні лікарських засобів.

Як уточнив агентству "Інтерфакс-Україна" керівник групи впровадження системи Helsi Євген Донець, її розробники координують роботу з Міністерством охорони здоров'я, щоб мати можливість долучитися до єдиної всеукраїнської електронної системи охорони здоров'я.