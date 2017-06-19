Борг населення перед "Київенерго" за опалення і гарячу воду становить 1,6 млрд грн

Заборгованість населення перед ПАТ "Київенерго" за опалення і гарячу воду станом на 1 червня 2017 року становить 1,6 млрд грн, повідомила прес-служба компанії в понеділок.

За її даними, зокрема, за опалення борги населення сягають 1,1 млрд грн, за гарячу воду - 0,5 млрд грн.

Крім того, заборгованість житлово-експлуатаційних організацій столиці за тепло і гарячу воду становить 0,8 млрд грн, фінансованих з держбюджету організацій, - 0,08 млрд грн, а борг держбюджету за компенсаціями пільг і субсидій перед компанією - 1,1 млрд грн.

"Київенерго" не має інших фінансових джерел для погашення заборгованості за спожитий газ, крім розрахунків споживачів, тому недотримання платниками фінансової дисципліни ставить під загрозу його роботу як стабільного постачальника соціально важливих послуг киянам. Сплачені клієнтами кошти зараховуються на спеціальні рахунки, з яких, згідно з алгоритмом НКРЕКП, автоматично перераховуються на оплату за газ і його транспортування", - наголошується в повідомленні.

Раніше під час селекторної наради міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко повідомив, що заборгованість населення України з оплати послуг централізованого опалення станом на 1 червня 2017 року становить 3,8 млрд грн, 25% з яких сформовані споживачами "Київенерго".

Як повідомлялося, 30 травня УМГ "Київтрансгаз" зупинило газопостачання на столичну ТЕЦ-6 через борги за газ і його транспортування, що виникли через неповні розрахунки споживачів і держави за тепло і гаряче водопостачання.

"Київенерго" експлуатує практично всі енергетичні об'єкти, розташовані в столиці, за винятком Дарницької теплоелектроцентралі. "ДТЕК" належить 72,4% акцій "Київенерго". Ще 25% + 1 акція компанії володіє держава.