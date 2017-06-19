Події

19:11 19.06.2017

НКРЕКП вивчає можливість оплати транспортування газу по магістральних газопроводах його постачальниками

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних (НКРЕКП), вивчає можливість оплати за транспортування газу по магістральних газопроводах його постачальниками.

Про це повідомила заступник директора департаменту НКРЕКП із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Оксана Кривенко на зустрічі "Координаційної платформи операторів газорозподільних систем Енергетичного співтовариства" в Одесі в понеділок.

"На сьогодні розглядається можливість оплати за точки виходу з магістральних газопроводів постачальниками газу... За такого варіанта, відповідно, зменшиться тариф на розподіл", - сказала вона.

Як повідомлялося, розроблена раніше НКРЕКП методологія плати за розподіл газу (з урахуванням потужності) передбачає включення в неї, зокрема, вартості "виходу" з магістральних газопроводів.

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